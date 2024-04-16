Dolar
32.50
Euro
34.61
Altın
2,374.25
ETH/USDT
3,056.50
BTC/USDT
62,371.00
BIST 100
9,567.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 Saniyede Ekonomide Bugün

60 Saniyede Ekonomide Bugün... Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…

16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
60 Saniyede Ekonomide Bugün

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Atay: İnsana bakış açımızı yansıtacak insan kaynakları algısı geliştirmek zorundayız
YSK, 2 il, 11 ilçe ve 7 beldede seçimlere yönelik itirazları reddetti
"Para sayma" görüntülerine ilişkin soruşturmada 11 şüpheli daha ifadeye çağrıldı
YSK, 3 ilçe ve 4 beldede seçimin yenilenmesine karar verdi
Osmaniye Eczacı Odası depremzede çocuklar için 23 Nisan etkinliği düzenleyecek

Benzer haberler

60 Saniyede Ekonomide Bugün

60 Saniyede Ekonomide Bugün

60 saniyede ekonomide bugün (15 Nisan 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (05 Nisan 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Nisan 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (04 Nisan 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (03 Nisan 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (03 Nisan 2024)
60 saniyede ekonomide bugün (02 Nisan 2024)

60 saniyede ekonomide bugün (02 Nisan 2024)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet