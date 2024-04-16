60 Saniyede Ekonomide Bugün
60 Saniyede Ekonomide Bugün... Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
Ankara
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💬 Bakan Şimşek'ten ekonomi programı mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 16, 2024
👥 IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları başladı
👷♂️ İşsizlik Sigortası Fonunun varlığı artıyor
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/VV5T82WzTA