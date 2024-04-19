60 saniyede ekonomide bugün (19 Nisan 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🔌Mayısta elektrik ve doğal gaza zam yok— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 19, 2024
🗨️Bakan Şimşek'ten tasarruf mesajı
🏦Ekonomistlerin TCMB'nin politika faizi beklentisi belli oldu
🪙Bitcoin, İsrail'in İran'a saldırısının ardından dalgalı seyir izledi
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/WxLgJdcMB7