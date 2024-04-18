60 saniyede ekonomide bugün (18 Nisan 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
⚠️Bakan Şimşek'ten gelirini beyan etmeyenlere çağrı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 18, 2024
🏘️Türkiye’de mart ayı konut satış rakamları belli oldu
📊ABD’de işsizlik maaşı başvurularının sayısı değişmedi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/vgf4p0VgnS