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Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon 897,2 milyar lira oldu

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 12 milyar 787 milyon lira artarak 12 trilyon 897 milyar 246 milyon liraya yükseldi.

Muhammed Said Tanıl  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta 12 trilyon 897,2 milyar lira oldu

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 9 Nisan itibarıyla 12 milyar 787 milyon lira artış gösterdi.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 12 trilyon 884 milyar 459 milyon liradan 12 trilyon 897 milyar 246 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat da bankalar arası dahil geçen hafta 185 milyar 303 milyon lira artarak 15 trilyon 594 milyar 563 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 617,1 milyar lira oldu

Verilere göre, tüketici kredilerinin tutarı, 9 Nisan itibarıyla 3 milyar 301 milyon lira artışla 1 trilyon 617 milyar 65 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 445 milyar 380 milyon lirası konut, 91 milyar 564 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 80 milyar 121 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 570 milyon lira azalarak 1 trilyon 597 milyar 597 milyon liraya indi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,3 artışla 1 trilyon 407 milyar 257 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 594 milyar 392 milyon lirasını taksitli, 812 milyar 865 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar azaldı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 9 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 44 milyon lira yükselişle 199 milyar 901 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 163 milyar 24 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 24 milyar 934 milyon lira azalarak 2 trilyon 730 milyar 953 milyon lira oldu.

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