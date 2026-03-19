Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 düşüşle 13.035,36 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.115,13 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 79,78 puan ve yüzde 0,61 azalışla 13.035,36 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 0,98 geriledi.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,80 ile kimya petrol plastik, en fazla gerileyen yüzde 1,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından negatif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak etkili oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ramazanda yaklaşık 610 bin haneyi ziyaret etti
Anayasa Mahkemesinin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
İçişleri Bakanı Çiftçi: 313 bin 745 personelimiz bayramda görev yapacak
Stratcom Zirvesi, 27-28 Mart'ta İstanbul'da yapılacak

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Altının gramı 6 bin 821 liradan işlem görüyor

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz kararı sonrası negatif seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
