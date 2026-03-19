Brent petrolün vadeli varil fiyatı 113,85 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 113,85 dolardan işlem görüyor.

Hümeyra Ayaz  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Ankara

Dün 111,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,38 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 9.57 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 6 artışla 113,85 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,49 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı sonucu yükseldi. Ülkenin en büyük doğal gaz işleme tesisine saldırıları İsrail üstlenirken, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğal gaz tesislerine saldırı gerçekleştirdi.

İran basını ise dünyanın en büyük doğalgaz sahalarından olan Katar ile ortak Güney Pars sahasından çıkan gaz ve petrolün işlendiği Asaluye rafinerisinin vurulduğunu duyurmuştu.

İran'ın ABD ve İsrail ile süren çatışmalar kapsamında Orta Doğu'daki enerji tesislerine saldırı düzenlemesi de fiyat artışını destekledi. Söz konusu gelişme, arz endişelerini artırarak Brent fiyatlarını varil başına yaklaşık 6 dolar yükseltti. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.

Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının enerji altyapısında "geniş çaplı hasara" yol açtığı bildirildi. Suudi Arabistan ise Riyad'a yönelen dört balistik füzenin imha edildiğini ve bir doğal gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı.

İran'ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'daki bazı petrol tesislerine yönelik saldırılar öncesinde tahliye uyarısı yaptığı, bu adımın dünyanın en büyük doğal gaz sahalarından biri olan Güney Pars ve Asaluye'deki enerji altyapısına yönelik saldırılara misilleme amacı taşıdığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin saldırı hakkında hiçbir şey bilmediğini, Katar'ın ise hiçbir şekilde bununla ilgisi olmadığını ve saldırının gerçekleşeceğinden haberi olmadığını savundu. Trump, İran'ın Katar'ın LNG gaz tesisinin bir kısmına "haksız" ve "adaletsiz" şekilde saldırdığını iddia etti.

Trump, İran, Katar'a saldırmaya karar vermedikçe İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına yönelik başka hiçbir saldırı gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, "Böyle bir durumun olması halinde ise ABD, İsrail'in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının tamamını havaya uçuracaktır." ifadesini kullandı.

Ayrıca ABD Merkez Bankasının (Fed) faizleri sabit tutarken sıkı para politikası mesajı vermesi, savaşın ekonomik etkilerine yönelik endişeleri artırıyor. Fed, politika faizini sabit bırakırken, ABD-İsrail-İran hattındaki gelişmelerin etkisiyle enflasyonun yükselebileceği öngörüsünde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 114,68 doların direnç, 111,03 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

