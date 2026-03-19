Dolar
44.32
Euro
50.85
Altın
4,710.74
ETH/USDT
2,180.90
BTC/USDT
70,423.00
BIST 100
13,047.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de patlama sesleri duyuluyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla video mesaj yayımladı -VTR-
logo
Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,4 artarak 116 doları geçti

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası vadeli piyasalarda yüzde 8,4 artarak 116 doları geçti.

Hümeyra Ayaz  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
Ankara

Dün 111,90 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,38 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 11.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 8,4 artışla 116,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 96,41 dolardan alıcı buldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Petrol fiyatları, İran'ın güneyinde Basra Körfezi'nde yer alan Güney Pars doğal gaz sahasının bazı rafinerilerine düzenlenen saldırı sonrası yükselişini sürdürüyor. Ülkenin en büyük doğal gaz işleme tesisine saldırıları üstlenen İsrail, ABD ile başlattıkları saldırılar sonrası İran'da ilk kez doğal gaz tesislerine saldırı gerçekleştirdi.

Ayrıca Katar'ın ana sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) işleme tesislerinin bulunduğu Ras Laffan bölgesine yönelik İran füze saldırılarının ise enerji altyapısında "geniş çaplı hasara" yol açtığı bildirildi. Suudi Arabistan ise Riyad'a yönelen dört balistik füzenin imha edildiğini ve bir doğal gaz tesisine yönelik insansız hava aracı saldırısının engellendiğini açıkladı.

Kuveyt Petrol Şirketi de Mina Abdullah Rafinerisi'nin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve tesiste yangın çıktığını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, arz endişelerini artırarak petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekliyor. Uzmanlar, Orta Doğu'daki gerilimin tırmanması, petrol altyapılarına yönelik nokta atışı saldırılar ve İran yönetiminde yaşanan kayıpların petrol arzında uzun süreli aksamalara işaret ettiğini belirtiyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise İran, Katar'a saldırmaya karar vermedikçe İsrail tarafından Güney Pars gaz sahasına yönelik başka hiçbir saldırı gerçekleştirilmeyeceğini belirterek, "Böyle bir durumun olması halinde ise ABD, İsrail'in yardımı veya onayı olsun ya da olmasın İran'ın daha önce hiç görmediği veya tanık olmadığı güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının tamamını havaya uçuracaktır." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 115,21 doların direnç, 112,14 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kars ve Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor
Türk-İslam dünyası bu yıl iki bayramı bir arada kutlayacak
Antalya Körfezi'nde "göçmen denizanası" yoğunluğu yaşanıyor
Türkiye'nin yaşlı sayısı 98 ülkenin nüfusundan daha fazla
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,4 artarak 116 doları geçti

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 8,4 artarak 116 doları geçti

Brent petrolün vadeli varil fiyatı 113,85 dolardan işlem görüyor

Emtia piyasalarında enerji arzı endişeleri ve faiz beklentileri öne çıktı

Emtia piyasalarında Orta Doğu gerilimi ayrışmaya neden oldu

Emtia piyasalarında Orta Doğu gerilimi ayrışmaya neden oldu
Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı

Brent petrolün varili vadeli piyasalarda 85 doları aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet