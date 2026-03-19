Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 değer kaybederek 13.047,72 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 19.03.2026 - Güncelleme : 19.03.2026
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 67,41 puan azalırken toplam işlem hacmi 65,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 2,35 ile sigorta, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit tutmasının ardından negatif bir seyir öne çıkıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki satışlara paralel haftanın son işlem gününü negatif tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolar oldu.

Analistler, yarın Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olacağını belirtirken Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt dışında Çin'de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranları, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesinin takip edileceğini bildirdi ve teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.200 ve 13.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

MGK Genel Sekreterliğinin bazı teşkilat ve görevlerinde değişikliğe gidildi
Bakan Kurum'dan Konya'daki "İlk Evim Projesi"ne ilişkin paylaşım
Meteorolojiden Marmara Bölgesi için kuvvetli sağanak uyarısı
Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 282 santimetreyle Ergan'da ölçüldü

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Altının gramı 6 bin 821 liradan işlem görüyor

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz kararı sonrası negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, artan jeopolitik riskler ve Fed'in faiz kararı sonrası negatif seyrediyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
