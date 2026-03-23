Dolar
44.31
Euro
51.50
Altın
4,400.38
ETH/USDT
2,154.00
BTC/USDT
70,831.00
BIST 100
13,168.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,92 değer kazanarak 13.168,16 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 120,44 puan artarken, toplam işlem hacmi 252,5 milyar lira oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bankacılık endeksi yüzde 0,56 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,25 değer kazandı.

Sektör endekslerinden en çok kazandıran yüzde 2,58 ile metal ana sanayi olurken, en fazla düşen yüzde 2,41 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıyı 5 gün erteleme kararı ve İran ile anlaşma ihtimaline ilişkin açıklamalarının ardından pozitif bir seyir izleniyor.

Borsa İstanbul'da, küresel piyasalara paralel olarak güne negatif başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde en düşük 12.632,41 puanı görmesinin ardından Trump'ın açıklamaları sonrası kayıplarını telafi ederek günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında son 2 günde "çok iyi ve verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini belirterek, devam eden temasların başarısına bağlı olarak İran'ın enerji santralleri ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırının 5 gün süreyle ertelenmesi talimatı verdiğini bildirdi.

Öte yandan, İran basınına konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, Washington yönetimiyle herhangi bir müzakere yürütülmediğini savunarak Trump'ın açıklamalarını enerji piyasalarına yönelik "psikolojik operasyon" olarak nitelendirdi.

Bu açıklamaların ardından piyasalarda dalgalanma yaşansa da Trump'ın İran tarafıyla bugün telefon görüşmesi yapılabileceğini ve anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söylemesi risk iştahını yeniden destekledi.

Analistler, yarın ABD ile İran arasındaki gelişmelere ilişkin haber akışının yanı sıra, yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksi, kısa vadeli dış borç stoku ve imalat sanayi kapasite kullanım oranının yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri (PMI) endeksi verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
COP31 süreci için dijital katılım platformu hayata geçirildi
Dışişleri Bakanı Fidan, KİK üyesi ülkelerin ve Ürdün'ün büyükelçilerini kabul etti
Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Yapımcı Erol Köse'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma
DMM: Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yönetmelik çalışmaları devam etmektedir

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsada bazı kıymetli metal bazlı yatırım araçlarında fiyat limit sınırları genişletildi

Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföy değeri 4 trilyon lirayı aştı

İstanbul'daki borsa yatırımcılarının toplam portföy değeri 4 trilyon lirayı aştı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet