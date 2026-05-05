ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Lally, Türkiye-ABD ticaretindeki ilerlemeye dikkati çekti

SelectUSA Yatırım Zirvesi 2026'da bulunan Türk yatırımcılar ve ABD'li zirve organizatörleri, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği konutundaki davette bir araya geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret Müsteşar Yardımcısı Diane Farrell, ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Michael Lally, Shepherd Futures Başkanı Mehmet Kırdar ve ABD Ticaret Odası Orta Doğu, Orta Asya ve Türkiye'den Sorumlu Başkan Yardımcısı Jennifer Miel davette yer aldı.

Büyükelçi Önal, burada yaptığı konuşmada, Türkiye-ABD ilişkilerini mümkün olan her alanda işbirliğine dönüştürme konusunda cumhurbaşkanları düzeyinde tam bir siyasi irade bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türk-Amerikan işbirliği, Ukrayna'dan Orta Doğu'ya ve Kafkasya'ya kadar bölgesel çatışmaların ele alınması ve çözüme kavuşturulması noktasında katma değer sağlamak açısından da kritiktir. İşbirliğimiz oldukça mühimdir ve siyasi çözümler bağlamında fark yaratabilir."

İlişkilerin ekonomik ve ticari yönünün önemine değinen Önal, ABD'ye yatırımların sadece federal düzeyde değil, eyalet düzeyinde de ele alınması ve eyaletlerdeki yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Önal, SelectUSA Yatırım Zirvesi delegasyonundaki Türk şirketlerinin önünde tüm eyaletlerden temsilci bulma fırsatı bulunduğuna dikkati çekti.

İkili ticaret hacminde 100 milyar dolar hedefi

Başkonsolos Lally de katıldığı davet kapsamında AA'ya değerlendirmede bulundu.

Lally, "Devlet başkanlarımız, ülkelerimiz arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi belirledi. İyi haber şu ki, bu konuda hem ticaret hem de yatırım alanında gerçekten iyi ilerleme kaydediyoruz." diyerek, karşılıklı yatırımlarla ticaret hacminin 48 milyar dolara yaklaştığını aktardı.

Bu yıl SelectUSA Yatırım Zirvesi delegasyonunda yer almayı seçen 33 Türk şirketi bulunduğuna işaret eden Lally, "Burası, Türk yatırımcıların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki fırsatların neler olduğunu anlama imkanı bulduğu yerdir." ifadesini kullandı.

Lally, şirketlerin birlikte çalışmalarının halklar arasındaki bağları da güçlendirdiğinin altını çizerek, Türkiye ve Amerika merkezli şirketlerin beraber çalışmak için yüzlerce görüşme yaptığını kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaretin büyüme kapasitesine dikkati çeken Lally, "Şu anda Türkiye'de faaliyet gösteren 2 bin 400 Amerikan şirketi bulunuyor ve bu durum, ABD'yi artık sadece bir ihracat pazarı olarak değil, aynı zamanda bir yatırım pazarı olarak gören Türk firmalarıyla pek çok bağ oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lally, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın ikili ilişkileri üst seviyeye taşıdığını vurgulayarak, "Ona göre ABD ve Türkiye sadece birlikte çalışmakla kalmamalı, Suriye'de ve bölgenin genelinde gördüğümüz gibi bölgesel sorunları çözmek için de birlikte çalışmalı." dedi.

Türkiye ekonomisinin yapay zeka, robotik, bilgi teknolojileri, inşaat, mühendislik ve enerji sektöründeki atılımlarına değinen Lally, bu durumun müttefik ve ortak Türkiye ile gelişen ilişkilerde önem arz edeceğini dile getirdi.

Lally, doğal ortak konumunda gördüğü Amerikalı ve Türk iş insanlarının uzun yıllardır başarılı şekilde beraber çalıştığını hatırlatarak, fırsatları hızlıca değerlendirebilen iki tarafın üçüncü ülkelerdeki işbirliğinin de iyi ilerlediğinden bahsetti.

"Suriye konusunda, özellikle Büyükelçi Barrack'ın, Türk meslektaşlarımızla ortaklık içinde çalışarak çok önemli ve olumlu değişimler ortaya koyan olağanüstü bir isim olduğunu biliyorum." diyen Lally, ABD ve Türkiye'nin ekonomi ve Suriye de dahil olmak üzere birlikte çalışmasının, ortaklığın somut sonuçlarının göstergesi olduğunu belirtti.