Güney Kore, ABD'nin duyurduğu "Özgürlük Projesi"ne katılmayı değerlendiriyor Güney Kore hükümetinin, ABD'nin "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı ve Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine yönelik yardım girişimine katılmayı değerlendirdiği bildirildi.

The Korea Times gazetesinin haberine göre, Devlet Başkanlığı Sarayı "Cheong Wa Dae", ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan "Özgürlük Projesi" girişimine ilişkin açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore şirketince işletilen bir gemide dün çıkan yangının ardından gelen açıklamada, "Hükümet, uluslararası deniz ulaşımında güvenlik ve serbest seyrüseferin tüm ülkelerin ortak menfaatine uygun olduğu ve uluslararası hukuka göre korunması gerektiği ilkesini benimsemektedir." ifadeleri kullanıldı.



ABD'nin Hürmüz Boğazı'yla ilgili önerisinin söz konusu ilke ile Kore Yarımadası'ndaki askeri hazırlık durumu ve iç hukuk kuralları çerçevesinde değerlendirildiği belirtilen açıklamada, Güney Kore ile ABD'nin, Hürmüz Boğazı da dahil olmak üzere önemli su yollarının güvenli kullanımı konusunda yakın temas içinde olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda Panama bayraklı ve Güney Kore şirketince işletilen bir gemide patlamanın ardından dün çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını bildirmişti.

ABD Başkanı Trump da dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.