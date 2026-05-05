Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca İş Yargısının Hızlandırılması Çalıştay'ı düzenlendi Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, "Çalışma hayatındaki uyuşmazlıkların hızlı çözümü için iş yargısında köklü bir dönüşüm ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, iş yargılamalarında bir davanın ortalama görülme süresinin 500 günü aştığını belirterek, çalışma hayatındaki uyuşmazlıkların hızlı çözümü için iş yargısında köklü bir dönüşüme ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca Çankaya Köşkü'nde düzenlenen İş Yargısının Hızlandırılması ve Dava Sayısının Azaltılmasına Yönelik Hukuk Politikaları Çalıştayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 2009'daki yasa değişikliğiyle 1 Mayıs'ın resmi tatil ilan edildiğini, bu tarih itibarıyla bu günün emekçiler için gerçek bir bayram haline geldiğini söyledi.

Hukuk Politikaları Kurulu olarak, 2018'den bu yana birçok faaliyet yürüttüklerini belirten Uçum, "Bugün de, hukuk sistemimizin en yoğun alanlarından biri olan iş yargısını daha hızlı ve etkin kılacak hukuk politikaları üretmek adına bir aradayız." ifadesini kullandı.

İş hukukunun, işçiyi koruyucu niteliğinin bulunduğunu, toplumsal barışın tesisi için önemli bir fonksiyona sahip olduğunu dile getiren Uçum, bunun, alanla ilgili genel yargılama kurallarından ayrı düzenlenmesini gerektirdiğini bildirdi.

Uçum, 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu'nun iş yargılaması, işçinin ve işverenin haklarını yargı mercilerinde adil, çabuk, kolay ve etkin bir şekilde elde etmesine hizmet ettiği ölçüde faydalı olduğunu belirtti.

Geçimini ücret geliriyle sağlayan işçi için zamanın sadece hukuki bir kavram değil, doğrudan hayatını idame ettirme meselesi olduğuna dikkati çeken Uçum, şöyle devam etti:

"Adaletin gecikmesi işçi için geçim sıkıntısıyken, işveren için ise öngörülemez maliyetler ve belirsizlik demektir. Diğer yandan iş yargısının hızı ve etkinliği, toplu iş hukuku düzeni bakımından da oldukça önemlidir. Özellikle işkolu tespitine itiraz, işkolu istatistiklerine itiraz ve yetki tespitine itiraz davalarında yaşanan gecikmeler, kolektif hakların kullanımını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu süreçlerdeki tıkanıklıklar, çalışma barışını bozmakta ve uyuşmazlıkları bireysel davalara dönüştürerek mahkemelerin iş yükünü arttırabilmektedir."

"İş yargısındaki sorunlar mahkeme ve hakim sayısını artırılarak çözülemez"

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum, Adalet Bakanlığının 2025 verilerine göre, iş mahkemelerinde bir dosyanın ortalama görülme süresinin 505 gün, iş mahkemelerinin 2025'te önüne gelen dosya sayısının ise 665 bin 830 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Temyize konu bir iş yargılamasının görülme sürelerinin ortalama 900 günün üzerinde olduğunu belirten Uçum, "Söz konusu süre bize bu çalışmanın ne derece gerekli olduğunu kanıtlarken, dosya sayısının ulaştığı nokta, iş yargısındaki sorunların sadece mahkeme ve hakim sayısının artırılarak çözülemeyeceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla çalışma hayatındaki uyuşmazlıkların hızlı çözümü için iş yargısında köklü bir dönüşüm ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz." görüşünü paylaştı.

Hedeflerinin sadece dosya sayısını azaltmak olmadığını kaydeden Uçum, "Adaletin kalitesinden ödün vermeden, makul sürede sonuçlanan, öngörülebilir bir iş yargısı düzenini oluşturacak hukuk politikalarını üretme çabasındayız." diye konuştu.

Mehmet Uçum, çalıştaydaki fikri müzakereler sonucu ortaya çıkacak politikaların bir öneri belgesinde toplanacağını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini sözlerine ekledi.

Çalıştaya, Uçum'un yanı sıra iş dünyası temsilcileri, hukukçular, akademisyenler katıldı.