Ekonomi

ABD Enerji Bakanı Wright: Petrol fiyatları talepte düşüşe yol açacak kadar yükselmedi

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, petrol fiyatlarının talepte bir düşüşe yol açacak kadar henüz yeterince yükselmediğini ifade etti.

Dilara Zengin Okay  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Washington

Wright, S&P Global tarafından ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen CERAWeek konferansında konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndaki aksamının etkilerine değinen Wright, enerji ve diğer kritik malzeme akışlarının etkilendiğini söyledi.

Wright, "Ancak bu, bir sonraki yönetime ertelenebilecek bir çatışma değildi." dedi.

İran'ı "artan gücünü enerji piyasalarını sıkıntıya sokmak ve bölgesinde istikrarı bozmakla" suçlayan Wright, "Şu an yaşanan kısa vadeli aksaklık, ancak onlarca yıldır süregelen bir sorunu sona erdirecek ve çok daha barışçıl, müreffeh ve enerji açısından çok daha güvenli bir dünya sağlayacak." diye konuştu.

Wright, petrol fiyatlarının yükseldiğini ve üretim yapabilecek herkese "daha fazla üretin" sinyali verdiğini belirterek, "Fiyatlar, talepte anlamlı bir düşüşe yol açacak kadar henüz yeterince yükselmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Petrol fiyatlarında arz endişeleriyle yaşanan yükseliş karşısında attıkları adımlardan bahseden Wright, 20 Mart'ta ABD'nin rezervlerinden petrol akışının başladığını kaydetti.

Wright, ABD rezervlerinden petrol akışının günlük 1 milyon ile 1,5 milyon varil arasında olacağını, toplamda ise 3 milyon varile yakın bir seviyeye ulaşabileceğini aktardı.

Ayrıca Wright, petrol arzında yaşanan sorunun en yoğun şekilde hissedildiği bölgenin Asya olduğunu, petrolün buradaki rafinerilere ulaşmasını ve rafineri faaliyetlerindeki düşüşü mümkün olduğunca asgari düzeyde tutmak istediklerini ifade etti.

