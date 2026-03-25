Dolar
44.35
Euro
51.52
Altın
4,583.17
ETH/USDT
2,156.60
BTC/USDT
70,655.00
BIST 100
12,930.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kuveyt, petrol üretiminde yeni bir kısıtlamaya gidildiğini duyurdu

Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hedef alınması nedeniyle ham petrol üretiminde yeniden kısıtlamaya gidildiğini duyurarak, tam kapasite üretime dönülmesinin savaşın sona ermesi halinde 4 ay süreceğini açıkladı.

ABDULSALAM FAYEZ, Çağrı Koşak  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
İstanbul

Kuveyt Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda "serbest seyrüseferin hedef alınması" üzerine ham petrol üretiminin düşürülmek zorunda kaldığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, bölgedeki gelişmelerin "küresel enerji piyasalarının istikrarını tehdit eden tehlikeli bir gerilim" teşkil ettiği ifade edilerek, "savaşın sona ermesi halinde üretimin yeniden hızlandırılacağı" kaydedildi.

Tam üretime yeniden dönülmesinin "3 ila 4 ay sürebileceği" bilgisi verilen açıklamada, üretimde ne kadar kısıtlamaya gidildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kuveyt, 10 Mart'ta günlük üretimini 3 milyon varilden 500 bin varile düşürdüğünü açıklamıştı.

İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşılık 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini kısıtladığını ve koordinasyon kurmadan geçmeye çalışan gemileri hedef alacağını duyurmuştu.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üye ülkeleri 11 Mart'ta 400 milyon varille kurumun tarihindeki en yüksek miktarda stratejik petrol rezerv miktarını piyasaya sürme kararı almıştı.

Analistlere göre, petrol piyasasındaki arz kaybının etkileri henüz tüketici tarafında hissedilmedi ancak bu haftadan itibaren bu durumun büyük ölçüde değişmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM'nin siyasi parti mali denetim kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Fikret Orman gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile telefonda görüştü
Ağrı'da meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan asker şehit oldu

Benzer haberler

İran, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktaları füze ve İHA'larla hedef aldı

İran, Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Bahreyn'deki bazı noktaları füze ve İHA'larla hedef aldı

Kuveyt, petrol üretiminde yeni bir kısıtlamaya gidildiğini duyurdu

AB, Rusya'dan petrol ithalatını tamamen yasaklayacak teklifi erteledi

ABD-İsrail ve İran Savaşı petrol piyasasında 500 milyon varillik kayba sebep oldu

ABD-İsrail ve İran Savaşı petrol piyasasında 500 milyon varillik kayba sebep oldu
Netanyahu'nun sonsuz savaş konsepti Orta Doğu'yu çıkmaza sürüklüyor

Netanyahu'nun sonsuz savaş konsepti Orta Doğu'yu çıkmaza sürüklüyor
Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde ABD'de benzin fiyatlarındaki yükseliş sürüyor

Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde ABD'de benzin fiyatlarındaki yükseliş sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet