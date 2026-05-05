Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İsrail'in yardımları engellemesi nedeniyle şiddetli ilaç kıtlığı ve farelerin yayılması sonucu cilt enfeksiyonu vakalarının arttığını duyurdu.

BM: İsrail'in yardımları engellediği Gazze'de ilaç kıtlığı ve fareler sebebiyle cilt enfeksiyonları artıyor

UNRWA, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sağlık koşullarının kötüleştiği konusunda uyarıda bulunarak, "Gazze'deki Filistinliler, fareler, sıçanlar, bitler, pireler ve akarların yayılmasından kaynaklanan cilt enfeksiyonlarından giderek daha fazla muzdarip oluyor." ifadeleri kullanıldı.

Sağlık ekiplerinin, sayıları 1000'leri bulan vakaların yaklaşık yüzde 40'ını tedavi ettiği belirtilen açıklamada, bu hastalıkların normal şartlarda basit ilaçlarla kolayca tedavi edilebileceği ancak ilaç eksikliğinin buna engel olduğu vurgulandı.

İsrail'in yardımların girişine engel olması sebebiyle Gazze Şeridi'nde temel ilaçlarda ciddi bir kıtlık yaşandığına işaret edilen açıklamada, bunun da başta çocuklar olmak üzere çok sayıda hastayı gerekli tedaviyi almaktan mahrum bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, Gazze'ye geniş ölçekli yardım girişine izin verilmesi çağrısında bulunularak, kısıtlamaların devam etmesinin sağlık ve insani koşullarda daha fazla bozulmaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuldu.

DSÖ'nün açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 25 Nisan'da yaptığı açıklamada, yılın başından bu yana Gazze Şeridi'nde kemirgenler ve dış parazitler kaynaklı 17 binden fazla vaka kaydedildiğini duyurmuştu.

Örgüt, Gazze'deki "çaresiz ve tehlikeli" koşulların iyileşme çabalarını engellemeye devam ettiğini belirterek, aileler arasındaki enfeksiyon oranlarının arttığına dikkat çekmişti.

İsrail yönetimi, 2006 yılından beri abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne karşı Ekim 2023'te başlattığı ağır bombardımanla on binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve halkının çoğunun yerinden edilmesine yol açtı.

Gazze'deki hükümetin verilerine göre, İsrail ordusu, Ekim 2025'e kadar, 2 yıl boyunca sürdürdüğü saldırılarla 2,3 milyona yakın nüfusa sahip Gazze Şeridi'ndeki evlerin neredeyse yüzde 90'ını yerle bir etti.

İsrail'in bölgede oluşturduğu ağır yıkım sebebiyle Gazze Şeridi'nde 1,5 milyondan fazla Filistinli kanalizasyon, su ve elektrik gibi altyapının şebekelerinin olmadığı çadır kampları ve sığınma merkezlerine sığınmak zorunda kaldı.

Tel Aviv yönetiminin sağlanan ateşkesin üzerinden 6 ay geçtiği halde Gazze Şeridi'ne uyguladığı sıkı ablukayı sürdürerek 2 milyonu aşkın Filistin halkını birçok temel ihtiyaç ve hizmetten mahrum bırakıyor.

UNRWA'ya bağlı ekipler, sağlık risklerini azaltmak için yerinden edilenlerin kaldığı kamplar ve sığınma merkezlerinde temizlik ve ilaçlama çalışmalar yapıyor ancak altyapının olmaması nedeniyle haşerelerin yayılmasını önleyemiyor.