Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.115,13 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 1,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,78 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açmasının ekonomik yavaşlamayı tetikleyebileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği endişesiyle negatif seyrederken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel olarak pozitif başladığı günde en yüksek 13.298,53 puanı görmesinin ardından, artan jeopolitik endişelerin etkisiyle günü satıcılı tamamladı.

Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerinin, yurt dışında ise büyük merkez bankalarının faiz kararları ve başkanlarının açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Borsa İstanbul'un yarın Ramazan Bayramı nedeniyle erken kapanacağını da kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

