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Ekonomi

İKO Başkanı Atayık'tan "kesme altın" açıklaması

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, kuyumcuların kesme altın alımı ve satımı yapmayacağına dair haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Fatma Eda Topcu  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
İKO Başkanı Atayık'tan "kesme altın" açıklaması

Istanbul

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, bazı yayın organlarında yer alan "81 ildeki kuyumcuların kesme altın alım ve satımı yapmama kararı aldı" şeklindeki haberler üzerine yazılı açıklama yaptı.

Üzerinde, üretici rafineri ve kuyumcu firmasına ait isim veya logo, ayar ve taklit edilemeyen özel güvenlik desenleri bulunan çekili has/çekme altınların alınıp satılmasında bir kısıtlama olmadığını belirten Atayık, "Altın fiyatlarının yüksek seyrettiği, yaşadığımız böyle bir dönemde bu türden kaynağı belirtilmeden paylaşılan haberlere itibar edilmemesi, itidalli davranılması önem arz etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Atayık, şunları kaydetti:

"Konuya ilişkin olarak yapılan araştırma sonucunda bu haberin, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün 'Kıymetli Maden Takip Sistemi' projesinden hareketle yazıldığı, ancak eksik bilgi nedeniyle böyle bir yanlış algıya yol açtığı düşünülmektedir. Darphane Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yapılan görüşmelerde bu haberin doğruyu yansıtmadığı, çekili altınların kıymetli maden takip sisteminin dışında olduğu bilgisine ulaşılmıştır."


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