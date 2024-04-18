Dolar
32.49
Euro
34.73
Altın
2,379.71
ETH/USDT
3,047.80
BTC/USDT
62,763.00
BIST 100
9,496.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hassan'ı resmi törenle karşılıyor
logo
Ekonomi

Toyota, kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle 211 bin Prius'u geri çağırıyor

Toyota Motor, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle Prius model 211 bin aracı için geri çağırma tebligatı yayımladı.

Ahmet Furkan Mercan  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Toyota, kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle 211 bin Prius'u geri çağırıyor

Tokyo

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Toyota, 135 bini Japonya içinde olmak üzere dünya geneli 211 bin Prius model aracını geri çağırdı.

Buna göre Kasım 2022-Nisan 2024 dönemi üretilen söz konusu kusurlu araçlarda, arka koltuk kapı kolu açma anahtarı arızası saptandı.

Sorunu çözecek yedek parçaların tedarik periyodu tamamlanana kadar Toyota, ülke içinde Prius model üretimini durdurduğunu açıkladı.

Aiçi eyaleti merkezli tedarikçi firma Tokai Rika Co. açıklamasında da firmaya yönelik geri çağırma maliyetinin 11 milyar yene (71 milyon dolar) erişebileceğini duyurdu.

Japonya Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı da (MLIT) "yetersiz su geçirmezlik" kaynaklı suyun kapı menteşelerinden içeri sızabileceğini bildirdi.

Bakanlık, bu durumda elektronik arka kapı mandallarının kısa devre yapabileceğini ve "sürüş sırasında arka kapıların açılma riski" yaşanabileceğini açıkladı.

Devlet televizyonu NHK haberinde, şimdiye kadar Prius modellerinin düşük hızda seyrederken kapılarının açıldığı 3 vaka yaşandığını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 2023 yılında terörle mücadelede İHA, SİHA ve İKU'larımız 51 bin 876 saat uçuş gerçekleştirdi
Sivas'ta kepçe operatörü kazı yaparken tanksavar mühimmatı buldu
Diyarbakır'da ambulans helikopter parmağı kopan genç için havalandı
Antalya'da yüksek nem etkili oluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Her şeyden evvel biz Kudüs'te, Gazze'de ecdadın ayak izlerini takip ediyoruz

Benzer haberler

Toyota, kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle 211 bin Prius'u geri çağırıyor

Toyota, kapı kolu açma anahtarı arızası nedeniyle 211 bin Prius'u geri çağırıyor

Fukuşima'da biriken radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasında yeni evre yarın başlıyor

Japonya'nın batısında 6,4 ve 5 büyüklüğünde iki deprem

Toshiba 5 bin personelini işten çıkaracak

Toshiba 5 bin personelini işten çıkaracak
Japonya'da mevsimin ilk hasat edilen yeşil çayının kilogramı 1,11 milyon yene alıcı buldu

Japonya'da mevsimin ilk hasat edilen yeşil çayının kilogramı 1,11 milyon yene alıcı buldu
Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava, İsrail'in Refah'a olası saldırısına tepki gösterdi

Japonya Dışişleri Bakanı Kamikava, İsrail'in Refah'a olası saldırısına tepki gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet