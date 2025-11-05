Dolar
42.10
Euro
48.36
Altın
3,982.35
ETH/USDT
3,388.10
BTC/USDT
103,648.00
BIST 100
10,970.37
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. Olay yerinden yayındayız. Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica ve kaleci Ognjen Bjelicic, UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor ile oynanacak maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda basın toplantısı düzenliyor. Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağı şantiyesinde göçük meydana geldi. -VTR-
logo
Dünya

Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör için saha araştırması başlattı

Japonya, 2011 depreminde hasar gören ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi santralinde yaşanan radyoaktif sızıntının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör inşası için saha araştırması başlattı.

Şilan Turp  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör için saha araştırması başlattı

Ankara

Jiji Press haber ajansına göre, Kansai Electric Power (KEPCO) firması, Fukui eyaletinde Mihama Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgede yeni bir nükleer reaktör inşasını değerlendirmek üzere incelemelere başladıklarını açıkladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Mart 2011'deki depremin ardından hasar gören Fukuşima Dai-içi santralindeki radyoaktif sızıntıdan bu yana Japonya'da yürütülen ilk saha çalışması olma özelliğini taşıyan araştırma kapsamında 2030'a kadar Mihama Nükleer Santrali'nin içinde ve dışında bulunan iki bölgedeki jeolojik ve topoğrafik koşullar incelenerek yeni bir reaktör inşasının uygunluğu değerlendirilecek.

KEPCO, nihai kararını, projenin karlılığını ve Japonya Nükleer Düzenleme Kurumunun (NRA) politikalarını da dikkate alarak verecek.

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi, sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiyesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90'a çıktı
Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük
İletişim Başkanı Duran: Devletimizin tüm kurumlarının gayretiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefine adım adım yaklaşıyoruz
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Uyuşturucu bir insanlık suçudur
Bakan Fidan: Finlandiya ile savunma sanayi işbirliğimizi somut projelerle daha da geliştirmeyi hedefliyoruz

Benzer haberler

Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör için saha araştırması başlattı

Japonya, Fukuşima sızıntısının ardından ilk kez yeni bir nükleer reaktör için saha araştırması başlattı

Toyota'nın net karı 2025 mali yılının ilk yarısında geriledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 ülkenin büyükelçisini kabul etti

Trump ve Japonya Başbakanı Takaiçi, kritik mineraller alanında işbirliğini artırma konusunda anlaştı

Trump ve Japonya Başbakanı Takaiçi, kritik mineraller alanında işbirliğini artırma konusunda anlaştı
Japonya, yeni insansız kargo uzay aracını fırlattı

Japonya, yeni insansız kargo uzay aracını fırlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet