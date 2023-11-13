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Ekonomi

Deutsche Bank: Türk tahvilleri 2024'te en iyi performans gösteren tahviller arasında yer alabilir

Deutsche Bank'a göre, Türk tahvilleri 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan tahviller arasında yer alabilir.

Burhan Sansarlıoğlu  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Deutsche Bank: Türk tahvilleri 2024'te en iyi performans gösteren tahviller arasında yer alabilir

Istanbul

Deutsche Bank'ın bilgi notunda, halihazırda görülen yeniden fiyatlamaya ve son dönemdeki agresif faiz artışlarına rağmen Türk tahvil piyasasına yeniden girmek için henüz çok erken olduğu belirtildi.

Yapısal olarak biraz daha iyimserliğe dönebilmek için henüz birkaç ay daha olduğu aktarılan bilgi notunda, "Türk yerel tahvillerinin 2024'te en iyi performans gösteren gelişmekte olan yerel tahvil piyasaları arasında olacağına inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Bilgi notunda, büyümenin ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde gelmesi ve bütçe açığı projeksiyonlarının da öngörülenin üzerinde olması nedeniyle, Türkiye'nin büyüme tahmininin yüzde 4'e çıkartıldığı vurgulandı.

Enflasyonun, iç talepteki yumuşama, enflasyondaki gerileme eğilimi ve döviz kurlarındaki istikrarla yüzde 61'de duraksadığı kaydedilen bilgi notunda, enflasyonist baskıların ilerleyen aylarda da devam edeceği, yıl sonunda enflasyonun yüzde 69 seviyelerinde olabileceği öngörülerine yer verildi.

Notta, TL'deki değer kaybı, petrol fiyatlarındaki yükseliş, hizmet enflasyonundaki süreklilik ve enflasyon beklentilerindeki yükselişin, enflasyondaki yukarı yönlü riskleri artırdığı kaydedildi.

Deutsche Bank'ın notunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının parasal sıkılaştırmada beklentilerin üzerinde kararlar almasının, korunmaya açık TL mevduatlar vurgulanarak uygulanmaya başlanan makro ihtiyati çerçevedeki yeni uygulamaların ve bankanın şeffaf iletişiminin TL için sürpriz bir pozitiflik içerdiğine dikkat çekildi.

Bilgi notunda, TL için taktiksel alım önerisinde bulunuldu.

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