60 Saniyede Ekonomide Bugün
60 Saniyede Ekonomide Bugün... Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank’ın katkılarıyla…
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👷Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) April 17, 2024
📌Kamuda tasarruf konusunda çalışma başlatıldı
🚄Aktarmasız Sivas-İstanbul YHT seferleri başlıyor
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/7R1xINxPLT