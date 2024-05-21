60 saniyede ekonomide bugün (21 Mayıs 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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📈Borsada rekor günü— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) May 21, 2024
🇹🇷🇨🇳Türkiye ve Çin'den enerjide işbirliği
✈️Havacılık alanında yeni yasal düzenleme gündemde
🇪🇺AB'den yeni yapay zeka yasasına onay
60 saniyede ekonomide bugün👇@Halkbank pic.twitter.com/NFrlz9FcxO