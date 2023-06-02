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TBMM Genel Kurulu'nda, 28. Dönem milletvekilleri yemin ediyor
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60 saniyede bugün

60 saniyede bugün (02 Haziran 2023)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti.

02.06.2023 - Güncelleme : 02.06.2023
60 saniyede bugün (02 Haziran 2023)

Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin töreni nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Çorum'daki sağanak nedeniyle 250 ev ve iş yerini su bastı
İzmir'de sağanak su baskınlarına yol açtı
Hakkari'de ekipler haziranda da karla mücadeleyi sürdürüyor
Diyarbakır'da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

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