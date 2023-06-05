60 saniyede ekonomide bugün (05 Haziran 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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🛍️Enflasyon mayısta son 17 ayın en düşük seviyesine geriledi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) June 5, 2023
📊Türkiye'nin CDS'i 500 puanın altına düştü
📉Borsa son 3 ayın zirvesini gördü
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/bxz7tePgfF