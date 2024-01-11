60 saniyede ekonomide bugün (11 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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💬Bakan Şimşek, 2023’te sağlanan dış kaynak tutarını açıkladı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 11, 2024
📈ABD'de aralık ayı enflasyonu belli oldu
💸Bitcoin ETF onayı sonrası gözler kripto paralarda
60 saniyede ekonomide bugün 👇 pic.twitter.com/5AZiOAaMky