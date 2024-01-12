60 saniyede ekonomide bugün (12 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
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👵Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan emekli maaşı mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 12, 2024
💳Maliye'den elektronik ödemelere yakın takip
✈️Milli Muharip Uçak'ta 6. nesil çalışmaları başladı
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/r5onbwilHj