60 saniyede ekonomide bugün (10 Ocak 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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💻Kripto varlıklara ilişkin düzenlemede son aşamaya gelindi— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) January 10, 2024
🚘TOGG'un yeni modeli 2025'de Türkiye'de satılacak
🧑⚖️META'ya Rekabet Kurulundan "veri güvenliği" cezası
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/9Q766u7BXG