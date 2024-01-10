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Ekonomi

Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemleri, Erzurum'daki yalıtım çalışmalarıyla tüketicilere yüzde 60 tasarruf sağladı

Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemleri'nin, kışın çetin geçtiği Erzurum'da yaptığı yalıtım çalışmalarıyla vatandaşlara yüzde 60 civarında tasarruf imkanı sundu.

Talha Koca  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemleri, Erzurum'daki yalıtım çalışmalarıyla tüketicilere yüzde 60 tasarruf sağladı Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Enerji Tasarrufu Haftası'nda kente gelen Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemleri Marka Müdürü Özmert Baysaling​​​​​​​, AA muhabirine, dünya gündemindeki önemli konulardan birinin enerji verimliliği olduğunu söyledi.

Isı yalıtım sistemlerinin evler için önemli olduğunu ifade eden Baysaling, "Isı yalıtımı, her iklim bölgesinde illerin kendi iklim koşullarına göre farklı kalınlıklarda uygulanır. Erzurum'da da eksi 7 derecede dahi tasarruf edebilen ısı yalıtımlı bir binada standartların üzerinde ısı yalıtım kalınlığıyla uygulamayı gerçekleştirdik. Uygulama sonucunda bina sakinleriyle olan görüşmelerimizde yüzde 60'a varan tasarruf sağladıklarını, evlerinde çok daha sağlıkla ve termal konforla yaşadıklarını gördük." dedi.

Baysaling, Dalmaçyalı İleri Yalıtım Sistemleri'nin yıllardır sektörde faaliyet gösterdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Enerji Tasarruf Haftası'nda Erzurum'da olma amacımız, arkamızda görmüş olduğunuz örnek bina uygulamasıyla tüketicilerimizin ısı yalıtım konusunda bilinç seviyesini en üst seviyeye çıkartmak. Binalarda tüketilen enerji, sanayiyi geçmiş durumda, dolayısıyla enerji verimliliğinde en önemli unsurların başında ısı yalıtımı geliyor. Isı yalıtımı bireysel ve toplumsal sorumluluğumuz. Dalmaçyalı İleri Isı Yalıtım Sistemleri olarak sürdürülebilirliği her zaman işimizin merkezinde tutuyoruz. 2003'den itibaren ısı yalıtım sektöründe ciddi araştırma ve geliştirme faaliyetlerimizle tüketicilerimize hizmet veriyoruz."

"Yalıtım olduğu için her odanın sıcaklığı aynı"

Yalıtım uygulanan bir sitenin yöneticisi Yakup Evliyaoğlu da kentin çetin kış koşullarından bahsetti.

Isı yalıtımlı ve yalıtımsız 2 binada da dairesinin olduğunu söyleyen Evliyaoğlu, şunları kaydetti:

"Biz ısı yalıtım sistemi olan binada oturuyoruz. Karşı (yalıtım sistemi olmayana) binada oturan yeğenimle enerji ödemesinde, ayı onlara göre 500-600 lira daha düşük kapatıyoruz. O sebeple bu sistemlerin şehrimizde enerji tasarrufundan ötürü daha fazla yapılmasını ve bundan dolayı insanların rahat etmesini istiyoruz. Evdeki tüm odalarda uyuma şansımız var. Yalıtım olduğu için her odanın sıcaklığı aynı ama diğer binalarda öyle değil. Ön cephe sıcakken arka soğuk oluyor. Bunun için bu projeler bizleri sevindiriyor. Dalmaçyalı'nın 12 santim kalınlığındaki sistemi çok güzel. Yazın serin, kışında soğuk olmasından ötürü binamızda küf olmuyor. Yalıtım yapılmadan önce evin bazı noktalarında bu sorun vardı."

Yalıtım yapılan örnek binanın 20 yıllık sakinlerinden Habip Özyurt ise uygulamaya geçen yıl geçtiklerini dile getirerek, "Geçen yıl ısı yalıtımı yaptırdık. Şu anda ısı derecemiz çok iyi, tasarruf sağlandı. Odalar arasında sıcaklığımız harika, hiçbir değişiklik yok. Eskiden evlerimizde nem ve küflenme oluyordu artık buda yok." şeklinde konuştu.

Bina sakinlerinden Türker Cano da yalıtımdan memnun olduğunu anlatarak, "Asıl faydasını kışın yakıtta gördük. Yandaki yalıtımı olmayan apartmandakilerle aidat öderken konuştuğumuzda, onların 2 bin küsür lira ödediğini duyuyoruz. Yarı yarıya bir fark var. Bu da yalıtımın faydası. Dışarıda kar yağarken biz sıcacık evimizde çayımızı yudumlayıp, oturuyoruz, hiçbir sıkıntımız yok." diye konuştu.

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