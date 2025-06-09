Kurban Bayramı'nın dördüncü günü vatandaşlar kabir ziyaretlerine devam etti
Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların kabir ziyaretleri, bayramın dördüncü gününde de sürdü.
İstanbul
Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kabir ziyaretine gelenler yoğunluk oluşturdu. Yakınlarının kabri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden ziyaretçilerden bazıları, mezarlara su dökerek çiçek dikti, bakım ve temizlik yaptı.
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Bazı yerlerde mezar taşlarının kırık olduğu, otların ve ağaç dallarının geçiş yollarını kapattığı görüldü.
Ziyaretçilerin bıraktığı plastik su şişeleri de çevre kirliliğine yol açtı.
Fotoğraf: Mücahit Türetken/AA
Ayrıca, birçok ünlü kişinin kabrinin yer aldığı Zincirlikuyu'da Müslüm Gürses'in mezarı, hayranları tarafından ziyaret edildi.
Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda da bayramın son günü yoğunluk yaşandı. Mezarlık içerisindeki araç park alanları dolu olduğu için birçok vatandaş araçlarını yol kenarlarına bırakarak mezarlığa yürüdü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.