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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi önünden yayındayız.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için başsağlığı mesajı yayımladı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek için taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek'in elim bir kaza sonucu vefat etmesinden büyük üzüntü duydum. Merhum Zeyrek'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, çalışma arkadaşlarına, Manisalı vatandaşlarımıza ve tüm CHP teşkilatına başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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