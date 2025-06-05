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Yaşam

"Sakin Kent" Uzundere'de Dünya Çevre Günü'nde temizlik yapıldı

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'un Uzundere ilçesinde, temizlik çalışması yapıldı.

Yunus Hocaoğlu  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
"Sakin Kent" Uzundere'de Dünya Çevre Günü'nde temizlik yapıldı

Erzurum

İlçenin önemli turizm alanları olarak kabul edilen ve özellikle yaz aylarında binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan Tortum Şelalesi, Tortum Gölü ve Yedigöller'de 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Çevre Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

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Kaymakamlık, belediye, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Cittaslow İcra Kurulu üyeleri ve yöre halkının katıldığı etkinlikte çöpler toplandı.

Yaklaşık 40 kişinin katıldığı etkinlikte ilçenin turizmine katkı sağlayan bölgeler çöplerden arındırıldı.

Etkinliğe katılan Cittaslow İcra Kurulu Üyesi İsmail Kurt, temizlik çalışmasına katılan yöre halkına teşekkür ederek, plastik atıkların doğada çözülmediğini, bu yüzden buna benzer materyallerin çevreye ciddi zararlar verdiğini söyledi.

Uzundere Belediyesi avukatı Tuba Yaldız da kadınların çevre temizliğine büyük önem verdiğini, bölgenin önemli turizm yerlerinde bu tür çalışmalar yaparak toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını anlattı.

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