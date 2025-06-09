Anadolu Otoyolu'nda 7 kişinin yaralandığı kaza araç kamerasında
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 7 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi.
Kocaeli
Otoyolun Körfez geçişi İstanbul istikameti Şirinyalı mevkisinde F.B'nin kullandığı 34 FNC 442 plakalı cip, bariyerlere çarparak devrildi.
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Kazada sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 7 kişinin yaralandığı trafik kazası araç kamerasınca kaydedildi https://t.co/vG2t0dOrz4 pic.twitter.com/ppO0xY8fOT— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 9, 2025
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bu arada, kaza anı başka bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, cipin bariyerlere çarparak devrilmesi yer alıyor.