Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail'in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir." dedi.

Mümin Altaş  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir

Ankara

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Sumud Filosu'nun tüm yolcularını bir kere daha yürekten selamladıklarını belirtti.

Sumud Filosu'na katılanların, insanlığın yüz akı olan bir yolculuğa çıktığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İsrail’in Sumud Filosu'na düşmanca saldırarak alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir. İsrail'in saldırıları bir kere daha insanlığa karşı işlenmiş suç ve soykırım faaliyetini devam ettirme olarak kayda geçmiştir. Bu saldırıların sorumluları hukuk önünde muhakkak cezalandırılmalıdır. Bu çağdaş Naziler, eninde sonunda hesap verecektir. Sumud Filosu'nun yolculuğu insanlığın yolundan dönmeyeceğini, fiziki engeller olsa da hedefe eninde sonunda ulaşacağını bir kere daha gösterdi. Bu asil yolculuk, özgür Filistin ve insanlığın evi Gazze'nin yüreklerdeki yerini pekiştirdi. Gazze için mücadele edenlerin yolu ve yolculuğu mübarek olsun."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
