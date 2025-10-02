Dolar
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Gazze için yeniden yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Vicdan gemisi Girit açıklarında

Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun (Freedom Flotilla Coalition-FFC) İsrail'in Gazze'ye ablukasını kırmak üzere İtalya'dan yeniden yola çıkan Vicdan (Conscience) gemisi, Girit açıklarında seyrediyor.

Nuri Aydın  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Gazze için yeniden yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Vicdan gemisi Girit açıklarında Fotoğraf: Arşiv

İstanbul

Özgürlük Koalisyonu Filosu'nun organizatörlerinden Mavi Marmara Derneğinin basın sorumlusu Ekrem Kubilay Karadeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vicdan gemisinin, abluka altındaki Gazze'ye doğru mayıs ayında sefere çıkmak üzereyken Malta açıklarında insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradığını hatırlatarak geminin, beraberindeki 10 gemiyle seyrini sürdürdüğünü belirtti.

Karadeniz, Vicdan gemisi ve diğer gemilerin, Girit açıklarında seyrettiğini kaydetti.

Malta açıklarında 2 Mayıs'ta uğradığı işgalci İsrail'in saldırısının ardından gerekli tamir ve bakımları yapılan 68 metre uzunluğundaki gemide çok sayıda gazeteci, doktor ve aktivist bulunuyor.

"Vicdan" gemisi mayısta Malta açıklarında İHA saldırısına uğramıştı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirmek için dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu yardım gemisi, 2 Mayıs'ta yerel saatle 00.23'te İHA'ların saldırısına uğramıştı.

Koalisyonun yardım gemisine yapılan saldırıda geminin gövdesinde gedik açılmış, pruvasında yangın çıkmıştı.

Times of Malta gazetesi, 2 Mayıs'ta Özgürlük Filosu Koalisyonu gemisinin insansız hava araçlarının saldırısına uğramasından önce İsrail'e ait bir C-130 askeri nakliye uçağının, Malta etrafında 3 saat boyunca turladığı haberini yapmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN da Gazze'ye insani yardım ulaştırma hedefiyle yola çıkan gemiye Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yapılan saldırıdan yalnızca saatler önce bir İsrail askeri nakliye uçağının Malta'ya doğru gittiğini doğrulamış ancak bu uçağın, "Vicdan" gemisine İHA saldırısından saatler önce ülkenin güneyindeki hava üssüne döndüğünü bildirmişti.

