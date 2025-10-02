Dolar
41.60
Euro
48.99
Altın
3,879.04
ETH/USDT
4,390.80
BTC/USDT
118,800.00
BIST 100
11,097.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İspanya’nın Başkenti Madrid’de Filistin’e destek gösterisi gerçekleştiriliyor İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan yasa dışı alıkonulan bazı tekneler Aşdod Limanı’na getiriliyor
logo
Dünya

ABD'li Senatör Markey'den "Trump, Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullansın" yorumu

ABD'li Demokrat Senatör Ed Markey, Başkan Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yla ilişkisini, insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nun güvenliğinin sağlanması için kullanması gerektiğini belirtti.

Ayşe İrem Çakır  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
ABD'li Senatör Markey'den "Trump, Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullansın" yorumu

Ankara

Senatör Markey, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını ele aldı.

Filonun Gazze'ye insani yardım taşıyan barışçıl sivil araçlardan oluştuğunun altını çizen Markey, "Trump, Netanyahu ile ilişkisini Global Sumud Filosunu korumak için kullanmalıdır." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Markey, filoda ABD vatandaşlarının da bulunduğuna dikkati çekerek, "bu krizin barışçıl şekilde çözümlenmesi" gerektiğini vurguladı.

İsrail ordusu, dün akşamdan itibaren Küresel Sumud Filosu'ndaki gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

Filodaki aktivistler ise gemilerin İsrail ablukası altındaki Gazze'ye doğru yol almaya devam etmekte kararlı olduğunu ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Hudutlarda 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahıs yakalanmıştır
TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik barbarca saldırısını TBMM olarak kınıyoruz
Cesedi göl kenarında bulunan kadının ölümünde "ihmali olduğu" öne sürülen sanığa dava
Türkiye'de 1,6 milyondan fazla kişi hac kaydını yeniledi
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir

Benzer haberler

Fransız siyaset bilimci Burgat'tan Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlere övgü

Fransız siyaset bilimci Burgat'tan Küresel Sumud Filosu'na katılan aktivistlere övgü

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki son saldırılarında 10 Filistinli hayatını kaybetti

Propaganda ve gerçekler arasında New York’taki üçlü Kıbrıs görüşmesinin perde arkasında neler yaşandı?

ABD'li Senatör Markey'den "Trump, Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullansın" yorumu

ABD'li Senatör Markey'den "Trump, Netanyahu ile ilişkilerini Sumud'u korumak için kullansın" yorumu
ABD'li sağlıkçılardan Trump'a çağrı: Gazze'ye saldıran İsrail'e desteğini sonlandır

ABD'li sağlıkçılardan Trump'a çağrı: Gazze'ye saldıran İsrail'e desteğini sonlandır
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir

AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet