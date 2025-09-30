Dolar
Yaşam

Gazze’ye destek için Kudüs'e yürüyüş başlatan İranlı aktivist Kocaeli'ye ulaştı

Gazze'ye destek olmak amacıyla İstanbul'dan Kudüs'e yürüyüş başlatan İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi doktora öğrencisi İranlı Somayeh Moghadam, Kocaeli'ye ulaştı.

Şahin Oktay  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Gazze’ye destek için Kudüs'e yürüyüş başlatan İranlı aktivist Kocaeli'ye ulaştı Fotoğraf: Şahin Oktay/AA

Kocaeli

İzmit'teki Yeni Cuma Camisi'nin bahçesinde basın açıklaması yapan Moghadam, Üsküdar Meydanı'ndan başlayan yolculuğuna devam ettiğini belirterek, yürüyüşü Gazze'de çocuklar acı veren bir durumda olduğu için başlattığını söyledi.

İnsanlığın bir araya gelmediği takdirde bu sıradanlaşmış kötülüğün hiçbir zaman ortadan kalkmayacağını dile getiren Moghadam, Nazilerin Yahudilere yaptığının aynısına şu an Gazze'de şahit olduklarını ifade etti.

Moghadam, İstanbul ve Kudüs'ün iki büyük kutsal şehir olduğunu, bundan dolayı İstanbul'dan Kudüs'e yürüdüğünü anlatarak, "Bu yolculuk, tarihi ve vicdan yolculuğu olarak da insanları birleştirme amacıyla yapılan bir yolculuktur. Umarım insanlık bir araya gelip, sıradanlaşan kötülüğe 'dur' diyebilir." şeklinde konuştu.

İzmit'ten sonra Adapazarı, Düzce, Bolu, Ankara, Konya, Mersin ve Adana'ya gideceğini, daha sonra Beyrut ve Şam üzerinden Kudüs'e ulaşacağını aktaran Moghadam, "Sumud filoları denizden Gazze'ye yaklaşmaya çalışıyor. Aynısını biz de kara yolundan inşa etmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Moghadam, yolculuğa katılan duyarlı ve özgür ruhlu insanların olacağına işaret ederek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Buradan bütün insanlığa sesleniyorum, gelin beraber bu vahşete son verelim. Gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler de pek etkili bir halde değil. Bir şeyler yapamıyorlar. Dünya halkı olarak bir araya gelip, bu sıradanlaşmış kötülüğe 'dur' dememiz lazımdır. Umarım yolculukta özgür ruhlu insanlarla karşılaşıp, hep beraber hareket ederek bu kötülüğe son veririz. Sayımız az olabilir, silahsız olabiliriz ama susmayan silahları biz halk ordusuyla susturacağız."

Moghadam, basın açıklamasının ardından "March of Yunus (Yunus Yürüyüşü)" adını verdiği yürüyüşüne devam etti.

