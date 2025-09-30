Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
Sivas
89 yaşında hayatını kaybeden Bakiler için ikindi vakti Ay Yıldız Camisi'nde tören düzenlendi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Kılınan cenaze namazının ardından Bakiler'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Cenaze törenine, Yavuz Bülent Bakiler'in eşi Ayşe Bakiler ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.
28 Eylül'de vefat eden Bakiler'in naaşı, dün İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Sivas'a uğurlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.