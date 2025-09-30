Dolar
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Gündem

Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Türk edebiyatının müstesna isimlerinden biri olarak tanınan şair, yazar ve hukukçu Yavuz Bülent Bakiler'in cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Serhat Zafer  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

89 yaşında hayatını kaybeden Bakiler için ikindi vakti Ay Yıldız Camisi'nde tören düzenlendi.

Kılınan cenaze namazının ardından Bakiler'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Cenaze törenine, Yavuz Bülent Bakiler'in eşi Ayşe Bakiler ile Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

28 Eylül'de vefat eden Bakiler'in naaşı, dün İstanbul'da Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Sivas'a uğurlanmıştı.

