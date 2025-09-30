Dolar
Gündem

Nuri Demirağ'ın Sivas'ta yaptırdığı havaalanına 84 yıl sonra yeniden uçak indi

Sivas'ın Divriği ilçesinde, Nuri Demirağ tarafından 84 yıl önce inşa edilen havaalanının yeniden sivil uçuşlara açılması için başlatılan çalışmaların tamamlanmasıyla ilk uçak piste inişini gerçekleştirdi.

Serhat Zafer  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Nuri Demirağ'ın Sivas'ta yaptırdığı havaalanına 84 yıl sonra yeniden uçak indi

Sivas

Türkiye'de birçok ilke öncülük eden ve havacılık denilince akla ilk gelen isimlerden Nuri Demirağ'ın, 1936 yılında yapımına başladığı ve 1941'de tamamladığı "Türkiye'nin ilk ilçe havaalanı"nın yeniden açılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru kabul edildi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bugün Divriği Havaalanı'na inen uçak, davul ve zurna eşliğinde karşılandı.

Pilotlar İlyas Erol ve Sezai Demirseren'in kullandığı sivil uçağı havaalanına inişinde, Divriği Kaymakamı Yunus Şit karşıladı.

Havaalanının resmi açılışının 16 Ekim'de yapılması planlanıyor.

