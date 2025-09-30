Dolar
41.58
Euro
48.86
Altın
3,835.32
ETH/USDT
4,137.80
BTC/USDT
113,412.00
BIST 100
10,993.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan

Çocukların dijital ortamlarda güvenle yer almasını sağlamak ve kişisel verilerinin korunmasını güvence altına almak amacıyla, Bakan Göktaş'ın girişimleriyle hazırlanan Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan geldi

İsmail Özdemir  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan Fotoğraf: Filip Stevanovic/AA

Belgrad

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belgrad Kadın Konferansı kapsamında geldiği Sırbistan'da, Kadın-Erkek Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi ile Kadınların Ekonomik ve Siyasi Güçlenmesinden Sorumlu Bakan Tatjana Macura ile görüştü.

Görüşme kapsamında Sırp Bakan Macura, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde imzalayarak süreci başlattığı ve Bakan Göktaş'ın 80. BM Genel Kurulu'nda uluslararası çağrıda bulunduğu sözleşmeyi imzaladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Göktaş, Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk imza atan ülkenin Sırbistan olduğunu söyledi. Göktaş, sözleşmeyi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıttıklarını, sözleşme ile hedeflerinin çocukların dijital ortamlarda güvenle var olmalarını sağlamak, kişisel verilerinin ve mahremiyetlerinin korunmasını güvence altına almak olduğunu kaydetti.

Macura da Türkiye'nin Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi ile uluslararası alanda bir farkındalık oluşturduğunu ifade ederek, çocukların dijital dünyada korunmalarına yönelik bu anlamlı çalışmaya her zaman destek vereceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısı
Küresel Sumud Filosu'na katılan Türk aktivistler, Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmaya kararlı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan
Yavuz Bülent Bakiler, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne ilk destek Sırbistan'dan

Bakan Göktaş: Kadınların girişimci olarak büyümelerine finansal destekler sağlıyoruz

Bakan Göktaş: Kız çocuklarının yarının liderleri olmalarını hedefliyoruz

Bakan Göktaş: Aile bizim geçmişimiz, bugünümüz, yarınımız

Bakan Göktaş: Aile bizim geçmişimiz, bugünümüz, yarınımız
Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu

Bakan Göktaş, Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Genel Kurul Üst Düzey Toplantısı'nda konuştu
Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijitaldeki varlığını destekleyen bir ekosistem inşa edebiliriz

Bakan Göktaş: Çocuklarımızın dijitaldeki varlığını destekleyen bir ekosistem inşa edebiliriz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet