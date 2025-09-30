Dolar
41.58
Euro
48.92
Altın
3,846.51
ETH/USDT
4,094.90
BTC/USDT
112,822.00
BIST 100
11,012.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MGK Bildirisi: Milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
MGK Bildirisi: Milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi Fotoğraf: Murat Çetinmühürdar/AA

Ankara

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Terörsüz Türkiye istikametinde TBMM'deki aşama değerlendirildi milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi.

Komşu coğrafyada terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'de insani felakete yol açan politikalarına dikkat çekildi,  sorumluların hesap vermesinin insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtildi.

Milli davamız Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüme desteğimiz vurgulandı.

(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve BM bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunuldu.

(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
MGK Bildirisi: Milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi
Olağanüstü kuraklığın yaşandığı Bursa'da planlı su kesintisi uygulanacak
Nuri Demirağ'ın Sivas'ta yaptırdığı havaalanına 84 yıl sonra yeniden uçak indi
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uyarısı

Benzer haberler

MGK Bildirisi: Milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi

MGK Bildirisi: Milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet