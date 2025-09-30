MGK Bildirisi: Milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.
Ankara
Bildiride, şu ifadelere yer verildi:
"Terörsüz Türkiye istikametinde TBMM'deki aşama değerlendirildi milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi.
Komşu coğrafyada terörün hiçbir tezahürüne yer verilmeyeceği ve terör zemini üzerinden yayılmacılığa kati surette müsaade edilmeyeceği vurgulandı.
İsrail'in Gazze'de insani felakete yol açan politikalarına dikkat çekildi, sorumluların hesap vermesinin insanlığın müşterek mesuliyeti haline geldiği belirtildi.
Milli davamız Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türklerinin egemen eşitlik ve eşit uluslararası statülerinin tanınmasına dayanan iki devletli çözüme desteğimiz vurgulandı.
(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve BM bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunuldu.
(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Uluslararası kamuoyuna acilen harekete geçme ve BM bünyesinde sergilenen iradeyi somutlaştırma çağrısında bulunuldu.

(İsrail'in Gazze'ye saldırıları) Türkiye'nin adil ve kalıcı bir barışın tesisine yönelik atılan her türlü müspet adıma katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.