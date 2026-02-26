Dolar
43.88
Euro
51.90
Altın
5,167.44
ETH/USDT
2,056.00
BTC/USDT
67,984.00
BIST 100
13,841.09
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Karla kaplanan Kapadokya dronla görüntülendi

Kapadokya'da kar yağışının ardından beyaza bürünen, milyonlarca yıl öncesinde meydana gelen doğal kaya oluşumları dronla görüntülendi.

Behçet Alkan  | 26.02.2026 - Güncelleme : 26.02.2026
Karla kaplanan Kapadokya dronla görüntülendi Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Nevşehir genelinde etkisini sürdüren kar yağışının ardından turizm bölgesi Kapadokya beyaz örtüyle kaplandı.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bölgede, turistlerin uğrak noktalarından Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldelerindeki peribacaları ile doğal kaya oluşumları, kar altında farklı bir manzaraya büründü.

Arazi araçlarıyla vadilerde gerçekleştirilen aktivitelere katılan yabancı turistler, tarihi, kültürel ve doğal güzellikler arasında gezip fotoğraf çektirdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kar yağışıyla birlikte Kapadokya'nın kış dokusu dronla görüntülendi.

Çinli turist Lin Hua Ma, seyahate başlarken karlı bir Kapadokya görmeyi hayal ettiğini ve arzusuna kavuştuğunu belirterek, "Burada peri masalının içinde gibiyim. Her yer çok güzel görünüyor. Yaşadığım yere göre manzarası çok daha geniş. Kar ve Kapadokya harika." dedi.

Öte yandan, olumsuz hava koşullarından dolayı 3 gündür gerçekleştirilemeyen sıcak hava balon turlarının yarın da yapılamayacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Amasya'da nehre düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Bakü'de, 27-28 Şubat'ta "100. Yılında Bakü Türkoloji Kurultayı" düzenlenecek
KVKK, QR kodlarla gerçekleştirilen siber saldırılarla ilgili doküman hazırladı
Karla kaplanan Kapadokya dronla görüntülendi
Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat çevreleri için yoğun kar uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Karla kaplanan Kapadokya dronla görüntülendi

Karla kaplanan Kapadokya dronla görüntülendi

Nevşehir'de girişimci devlet desteğiyle kurduğu tesiste günde 2 ton mantar üretiyor

"At Yılı", "Güzel atlar ülkesi" Kapadokya'da Çinli turist beklentisini yükseltti

Kapadokya'da müze ve ören yerlerinde geçen yıl 4 milyon 523 bin 275 ziyaretçi ağırlandı

Kapadokya'da müze ve ören yerlerinde geçen yıl 4 milyon 523 bin 275 ziyaretçi ağırlandı
Nevşehir Kapadokya Havalimanı yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı

Nevşehir Kapadokya Havalimanı yeni terminal binası ilk yolcularını ağırladı
Kapadokya'da geçen yıl balon turlarına 754 bin 98 kişi katıldı

Kapadokya'da geçen yıl balon turlarına 754 bin 98 kişi katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet