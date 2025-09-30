Dolar
41.58
Euro
48.84
Altın
3,845.28
ETH/USDT
4,100.80
BTC/USDT
113,334.00
BIST 100
11,012.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Davut Gül, Rami Kütüphanesi’nde düzenlenen “Ben Okuyorum İstanbul Okuyor" etkinliğinde konuşuyor
logo
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ikinci iş gününde akşam saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Rüveyda Mina Meral, Zekeriye Çelik, İbrahim Halil Aktürk  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Mesainin bitmesiyle birlikte artan trafik nedeniyle araçlar ana arter, cadde ve ara yollarda güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Kadıköy ile Kartal arasında, Edirne yönünde ise Kartal, Pendik ve Tuzla arasında trafik yoğun seyrediyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem'den başlayan trafik, Ataşehir'e kadar devam ediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nin girişleri ve buralara bağlanan yollarda da trafik yoğunluğu gözleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolunda Yenibosna, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Okmeydanı'nda ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik ağır seyrediyor.

Çağlayan, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu'da ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Maslak ve Seyrantepe'de araçlar güçlükle ilerliyor.

İş çıkışında toplu ulaşım araçlarını kullanan yolcular, aktarmaların yapıldığı metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 74 ölçüldü. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 70, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 74'e kadar ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Can Holding'e yönelik soruşturmada 18 şirkete kayyum atandı
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
Trabzon'da balıkçılar tarafından insansız deniz aracı bulundu
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
MGK Bildirisi: Milletin istikbali önündeki terör duvarı yıkılarak güvenin daim kılınmasına yönelik irade teyit edildi

Benzer haberler

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik sanatseverlerle buluşacak

İstanbul'da trafikte bir sürücüye taşla saldıran kişi yakalandı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Nostaljik tren "Orient Express" ikinci kez Türkiye'ye gelecek

Nostaljik tren "Orient Express" ikinci kez Türkiye'ye gelecek
Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da törenlerle kutlandı

Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü İstanbul'da törenlerle kutlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet