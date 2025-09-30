Dolar
41.58
Euro
48.80
Altın
3,819.08
ETH/USDT
4,153.70
BTC/USDT
113,124.00
BIST 100
10,981.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze müzakereleri için Katar'da

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili gelişmeler konusunda temasta bulunmak için Katar'a gitti.

Büşranur Keskinkılıç  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze müzakereleri için Katar'da

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Kalın, Hamas ile İsrail arasında Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda devam eden müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacak.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, başkent Doha'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de ateşkes ve Trump'ın açıkladığı kapsamlı plana ilişkin müzakerelere, Türkiye'nin de katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir." ifadesini kullanmıştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'ten kişisel verileri çalanlara yönelik operasyon
Ankara'da trafikte tartıştıkları kişilerin aracına baltayla saldıran baba ve oğula 3'er yıl 9'ar ay hapis
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze müzakereleri için Katar'da
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasite hizmet vermeye başladı
Bu hafta yurdun batı kesimleri yağışlı geçecek

Benzer haberler

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze müzakereleri için Katar'da

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze müzakereleri için Katar'da

Trump'ın Gazze girişimlerine ilişkin ortak açıklama

Mısır ve Katar, Trump'ın Gazze Planını Hamas'a iletti

Arap ülkeleri İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanımasından memnun

Arap ülkeleri İngiltere, Kanada ve Avustralya'nın Filistin'i tanımasından memnun
Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi

Katar, İsrail'in saldırısıyla ilgili Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne mektup gönderdi
Orta Doğu’da yeni bir güvenlik mimarisine doğru: Türkiye liderliğinde anti-revizyonist blok mümkün mü?

Orta Doğu’da yeni bir güvenlik mimarisine doğru: Türkiye liderliğinde anti-revizyonist blok mümkün mü?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet