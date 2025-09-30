Dolar
Gündem

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasite hizmet vermeye başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın 06R-24L numaralı ikinci pistinde 24L yönünde de iniş operasyonlarının yapılmasıyla pist tam kapasite hizmet vermeye başladı.

Kenan Irtak  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ikinci pist tam kapasite hizmet vermeye başladı

Istanbul

Havalimanında ikinci pistte 06R yönü iniş-kalkışlarda aktif olarak kullanılırken, 24L yönünde ise mania engelleri sebebiyle yalnızca kalkış operasyonlarına hizmet veriliyordu.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ tarafından yürütülen mania çalışmalarının tamamlanmasının ardından 24L yönünde iniş için gerekli kontrol uçuşları gerçekleştirildi. Bu süreç sonunda 24L yönü, iniş operasyonları için resmen devreye alındı.

Böylece ikinci pist, 24L hattı, direkt yaklaşma ve Aletli İniş Sistemi (Instrument Landing System-ILS) hizmetiyle tam kapasite kullanılmaya başlanırken, piste ilk iniş bugün saat 13.00’te AJet’in Şırnak-İstanbul seferini yapan uçağıyla gerçekleştirildi.

Bu gelişmeyle havalimanında ikinci pistin operasyonel kapasitesi artarken, hava trafiğinde de önemli bir rahatlama sağlanması bekleniyor.

