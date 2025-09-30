Dolar
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
logo
Gündem

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 17.00'de başladı.

