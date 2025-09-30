Dolar
Kültür

"15. Kocaeli Kitap Fuarı", 4 Ekim'de başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Anadolu Mayası" temasıyla düzenlenecek "15. Kocaeli Kitap Fuarı", 4-12 Ekim'de ziyaretçilerini ağırlayacak.

Sefa Tetik  | 30.09.2025 - Güncelleme : 30.09.2025
"15. Kocaeli Kitap Fuarı", 4 Ekim'de başlıyor Fotoğraf: Sefa Tetik/AA

Kocaeli

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda, 1050 panel, söyleşi ve imza etkinliği gerçekleştirilecek, 515 yayınevi, sahaf ve sivil toplum kuruluşu yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, Sekapark'ta bir kafede düzenlenen fuar tanıtım toplantısında, 2009 yılında başlayan kitap fuarı anlayışının tüm Türkiye'de yaygınlaştığını söyledi.

Fuarın festival tarzında, sadece kitapların değil, fikirlerin paylaşıldığı bir ortam olduğunu anlatan Baraçlı, "2024'te 1 milyon 23 bin 514 ziyaretçi, 530 yayınevi, 980 etkinlik ve 800 yazarla Türkiye'ye lider bir kitap fuarı olarak ziyaretçilere kapılarımızı açmış olduk. 'Mutlu şehir' sloganıyla kentin her kavramını bir noktada buluşturan etkinlik." diye konuştu.

Baraçlı, fuar öncesi birçok etkinliğin yapılacağını, fuarın ardından da farklı tarihte başka bir kitap etkinliği düşündüklerini bildirdi.

Dünya rekor denemesi için 4 bin 100 ebeveyn çocuklarıyla kitap okuyacak

3 Ekim Cuma günü saat 19.30'da Kongre Merkezi'nde "Altaylar'dan Tunaya Müzik Birleştirir" programıyla resmi açılışın yapılacağını aktaran Baraçlı, fuarın onur konuğunun Prof. Dr. Kemal Sayar olduğunu, 7 Ekim'de de "4 bin 100 ebeveynin çocuklarıyla kitap okuması dünya rekor denemesi" yapılacağını kaydetti.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Eren de tüm birimleriyle etkinliğe destek verdiklerini belirtti.

Şehirde marka haline gelmiş 60 bin öğrencisi bulunan KOÜ'nün fuarda yer almasının önemine değinen Eren, bu yılki temanın "Anadolu Mayası" olmasının kendisini heyecanlandırdığını dile getirdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesine, öğrencilere ve vatandaşlara sağladığı hizmetten dolayı teşekkür etti.

