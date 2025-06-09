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Yollarda bayram tatili dönüşü trafik yoğunluğu yaşanıyor - Anadolu Otoyolu Kocaeli mevkisi Bekirdere Rampası Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti.
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, elektrik akımına kapılan ve kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 09.06.2025 - Güncelleme : 09.06.2025
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

Ankara

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı hastanede bir süredir tedavi gören Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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