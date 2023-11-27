60 saniyede ekonomide bugün (27 Kasım 2023)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🇹🇷 Türkiye, dünya devi şirketlerin yatırım odağında— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) November 27, 2023
💱 Kur korumalı mevduattan aşamalı çıkış sürecek
🛫 Türk hava araçları ANKA-3 ve KAAN ilk uçuşlarına hazırlanıyor
60 saniyede ekonomide bugün👇 pic.twitter.com/eO0aN4DKRE