Dolar
28.91
Euro
31.60
Altın
2,008.87
ETH/USDT
2,006.00
BTC/USDT
36,845.00
BIST 100
8,107.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, 60 saniyede ekonomide bugün

60 saniyede ekonomide bugün (27 Kasım 2023)

Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…

27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
60 saniyede ekonomide bugün (27 Kasım 2023)

Ankara
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AK Parti Sözcüsü Çelik:Nazilerin Yahudilere yaptığı soykırımın bir benzeri Netanyahu tarafından Filistinlilere yapılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile telefonda görüştü
Artvin'de fırtına nedeniyle yükselen dalgalar ulaşımı aksattı
Düzce'de fırtınayla dalgalar yükselince deniz kenarındaki tesis çöktü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma Başkan Yardımcısı Çernışov'u kabul etti

Benzer haberler

60 saniyede ekonomide bugün (27 Kasım 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (27 Kasım 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (24 Kasım 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (23 Kasım 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Kasım 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (22 Kasım 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (21 Kasım 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (21 Kasım 2023)
60 saniyede ekonomide bugün (20 Kasım 2023)

60 saniyede ekonomide bugün (20 Kasım 2023)
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet