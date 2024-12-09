60 saniyede ekonomide bugün (09 Aralık 2024)
Bir bakışta ekonomide günün gelişmeleri. Halkbank'ın katkılarıyla…
Ankara
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🗨️ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan fiyat istikrarı mesajı— AA Ekonomi Finans (@aa_finans) December 9, 2024
🤝 Asgari ücret görüşmeleri başlıyor
📈 Borsa İstanbul'da Suriye etkisi
60 saniyede ekonomide bugün 👇@Halkbank pic.twitter.com/MYBufCXtnl