Dolar
34.82
Euro
36.86
Altın
2,673.51
ETH/USDT
3,856.00
BTC/USDT
98,541.00
BIST 100
10,257.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB'nin toplam rezervleri rekor seviyede

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 6 Aralık ile biten haftada 159,4 milyar dolara, swap hariç net rezervleri de 48,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Yıldız Taşdelen Erli  | 09.12.2024 - Güncelleme : 09.12.2024
TCMB'nin toplam rezervleri rekor seviyede

İstanbul

TCMB analitik bilançosundan yapılan hesaplamalara göre, Merkez Bankasının toplam rezervleri, 6 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1,7 milyar dolar artarak 157,7 milyar dolardan 159,4 milyar dolara çıktı.

Swap hariç net rezervler de 2,6 milyar dolar artışla 45,9 milyar dolardan 48,5 milyar dolara yükseldi.

Böylece TCMB toplam rezervleri ve swap hariç net rezervleri, 6 Aralık haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, yardım toplama süresinin sadece bir yıl uzatılabileceğini öngören kuralı iptal etti
Marmara için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Bolat, Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Haq ile bir araya geldi
Mehmet Akarca, Kamu Başdenetçiliği görevini devraldı
Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına bekleniyor

Benzer haberler

TCMB'nin toplam rezervleri rekor seviyede

TCMB'nin toplam rezervleri rekor seviyede

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi sonuçlandı

Bankalar, sahte dolarla mücadelede farklı tedbirler uyguluyor

TCMB, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranını yüzde 30'a indirdi

TCMB, TÜFE’ye endeksli DİBS ve kira sertifikalarının iskonto oranını yüzde 30'a indirdi
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı
Merkez Bankası rezervleri 157,7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 157,7 milyar dolar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet